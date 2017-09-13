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В некоторых районах Бишкека отключат свет 14 сентября — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447668-ru.html

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13 сентября 2017, 20:59       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Некоторые районы Бишкека и Чуйской области в четверг, 14 сентября, могут остаться без света, сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Список районов столицы, где ожидаются перебои с электричеством:
<ul> <li>с 9.30 до 17.00 - в жилмассиве "Ак-Бата";</li> <li>с 9.00 до 17.00 - в доме №7 микрорайонf "Тунгуч";</li> <li>с 9.00 до 18.00 - на улицах Сельповской и Ильменской, в жилмассивах "Красный строитель" (улицы Криворожская, Бухарская, Набережная, Рабочая, Андижанская, Коллекторная, Адырская, Наманганская, переулки Адырский, Калымский и район химзавода), "Ак-Босого" (улицы Ынтымак 1, 2, 3, 4), "Ала-Тоо" (улицы Ара-Кол, Талды-Булак).</li> </ul> Список районов Чуйской области, где отключения возможны с 9.00 до 17.00:
<ul> <li>Аламудунский - в селах Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая), Таш-Тюбе (улицы Абыкан, Южная, Ленина), Виноградное, Луговое, Ленинское (район ПМК-3), Сарбан (улицы Ала-Арчинская, Адыгене,Тогуз-Булак);</li> <li>Сокулукский - в селах Тош-Булак (улица Гагарина), Сокулук (улицы Московская, Ленина, Свердлова, Шопокова, Белинского, Советская, Токтогула, Калинина, Мичурина), Студенческое (улица Юбилейная), Военно-Антоновка (улица Советская), Камышановка (улица Фрунзе);</li> <li>Жайыльский - в Кара-Балте (улица Кожомбердиева) и селах Сосновка, Бексе-Джол, Кайырма, Орто-Суу (улица Сенирбаева);</li> <li>Чуйский - в селах Садовое, Кош-Коргон, Кара-Дебе, Искра, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш.</li> </ul> Отключения вероятны в связи с очисткой ЛЭП от поросли и капитальным ремонтом трансформаторов.
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