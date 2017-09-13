На встречу с Омурбеком Бабановым в Оше пришли более 5 тыс. человек

13 сентября 2017, 20:34 Комментарии

На встречу с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым в Оше пришли более 5 тыс. человек. Омурбек Бабанов поблагодарил каждого жителя Ошской области, пришедшего его поддержать.

"Это начало перемен. Потому что вы пришли на встречу. Мы обязательно добьемся победы. Это будет историческое событие. 15 октября мы не только выберем лидера, но новый путь, по которому пойдет Кыргызстан", - сказал Бабанов.

Политик выразил свое желание построить страну без коррупции.

"Против коррупции надо действовать жестко, лишать свободы на 25 лет. Борьбу с коррупцией надо начать с таможни. Да, другие отрасли тоже коррумпированы. Но коррупция в таможне влияет на снижение экспорта. Они воруют миллионы, и наносят ущерб на миллиарды. Наша программа позволит увеличить зарплаты чиновникам. У них появится возможность зарабатывать честным путем. Для того чтобы искоренить коррупцию надо просто проявить железную волю. Уверенно могу сказать, что у меня хватит и воли, и духа", - добавил кандидат в президенты.