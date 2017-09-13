Декларация—2016: У вице-мэров города Ош нет квартир и автомобилей

13 сентября 2017, 20:39 Комментарии

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев за 2016 год заработал 528 тыс. 326 сомов по месту основной работы. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой. Он владеет квартирой (68 кв.м). Близкие родственники А.Кадырбаева получили 376 тыс. 69 сомов по месту основной работы и 96 тыс. сомов от гражданско-правовых сделок. В их владении имеются дом (436 кв.м), земельный участок, база и продовольственный магазин.

А.Кадырбаев занимает пост мэра с января 2014 года.

Первый вице-мэр Замирбек Аскаров получил 599 тыс. 126 сомов по месту основной работы. Близкие родственники владеют домом с земельным участком. З.Аскаров занимает должность первого вице-мэра с июня 2014 года.

Вице-мэр Нурбек Кадыров заработал 80 тыс. 13 сома в Жогорку Кенеше (работал старшим консультантом фракции СДПК) и 259 тыс. 16 сомов по месту основной работы. Близкие родственники Н.Кадырова получили 48 тыс. сомов по месту основной работы. Он занимает должность вице-мэра с июня 2016 года.

Вице-мэр Абдырахман уулу Кутманалы получил 330 тыс. 562 сома по месту основной работы.

Вице-мэр Асылбек Топчубаев заработал 361 тыс. 393 сома по месту основной работы. Его близкие родственники получили 172 тыс. 377 сомов по месту основной работы. Он с июня 2016 года занимает должность вице-мэра города Ош.

Руководитель Аппарата мэрии города Ош Алмазбек Осмонов получил 533 тыс. 968 сомов по месту основной работы. В его владении имеются дом и многолетние насаждения с земельным наделом.

Экс-вице-мэр Шухрат Сабиров получил 289 тыс. 21 сом по месту основной работы. В его владении имеются дом и автомобиль "Хонда Стрим". С февраля 2017 года является директором Госагентства антимонопольного регулирования.