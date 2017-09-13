О чем говорила молодежь Оша с Омурбеком Бабановым?

13 сентября 2017, 20:00 Комментарии

В городе Ош в филармонии имени Р. Абдыкадырова состоялась встреча кандидата в президенты Омурбека Бабанова с молодежью, в ходе которой он презентовал свою предвыборную программу "Путь вперед!".

После презентации программы молодые люди задали свои вопросы кандидату в президенты.

Арген Садирбев поинтересовался, отражены ли в программе политика вопросы спорта и культуры.

"Я очень радуюсь, когда вижу, как современная молодежь увлекается спортом, выступает за здоровый образ жизни. Конечно, нужно развивать большой спорт, и для этого нужно поддерживать спортсменов. Они должны заниматься только спортом, нужно взращивать профессиональных спортсменов, которые с помощью спорта смогут и зарабатывать себе на жизнь, а быть орудием в чьих-то руках и выполнять чьи-то поручения", – сказал Омурбек Бабанов.

Нурсултан Тороев задал вопрос относительно социальных проектов кандидата.

"Мы знаем вас как миллиардера. Но что вы сделали для страны?" – спросил молодой человек.

Политик отметил, что давно занимается многими социальными проектами, но не пиариться на благотворительности.

"С 2002-года ежегодно 150 детей из малообеспеченных семей учатся бесплатно в лицее, которая названа в честь моего отца. Но самым главным социальным проектом своей жизни я считаю то, чем занимаюсь в политике. Я пытаюсь улучшить жизнь кыргызстанцев. Не это ли социальный проект? Благодаря моей инициативе отказа от депутатских привилегий, мы сэкономили в бюджете 100 млн сомов? Это не помощь государству? Я хочу, чтобы граждане Кыргызстана жили лучше, чем сейчас, и считаю эту цель своим главным проектом", – сказал Омурбек Бабанов.

Студенты также задавали вопросы по улучшению ситуации в сфере энергетики, привлечению инвестиций, развитию экономики, улучшения качества образования.

Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

<ul> <li>"Новый стиль управления государством";</li> <li>"Новая экономика и социальная политика";</li> <li>"Страна без коррупции. Независимая судебная система";</li> <li>"Безопасная страна";</li> <li>"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".</li> </ul> Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 13.09.2017 г. Тираж: 1.