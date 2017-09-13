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В КР хотят упростить передачу управления госимуществом бизнесменам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447664-ru.html

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Правительство одобрило законопроект "О доверительном управлении госимуществом"

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13 сентября 2017, 19:51       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Правительство Кыргызстана одобрило законопроект "О доверительном управлении государственным имуществом", сообщает пресс-служба кабмина.
Это было сделано в рамках реализации пункта 40 (внедрение практики доверительного управления в отношении государственного имущества) программы "Жаңы доорго кырк кадам" ("40 шагов в новую эпоху").
Правительство напоминает, что закон был принят еще в 2011 году, однако из-за низкой эффективности деятельности государственных компаний и отсутствия в них высококвалифицированного менеджмента практически не действовал. С учетом этого и была разработана его новая редакция.
"Она предусматривает расширение подходов к передаче в доверительное управление государственного имущества, а также к увеличению видов передаваемого государственного имущества, включая государственные предприятия как имущественный комплекс и недвижимое имущество. Вместе с тем будут усилены меры ответственности субъектов взаимоотношений", - говорится в сообщении.
С принятием законопроекта "О доверительном управлении государственным имуществом" в новой редакции:
<ul> <li>появится альтернатива приватизации (государственное имущество передается на определенный срок на условиях договора доверительного управления);</li> <li>увеличится число видов передаваемого в доверительное управление государственного имущества (имущественный комплекс, недвижимое имущество);</li> <li>появится возможность привлекать высококвалифицированный менеджмент к управлению государственным имуществом (устанавливаются определенные требования к доверительному управляющему, государственное имущество в частные руки передается посредством конкурса на основе бизнес-планов);</li> <li>станет возможным передавать государственное имущество методом прямой передачи хозяйственным обществом с государственной долей участия (51 процент акций и более);</li> <li>будут созданы условия для правовой регламентации взаимоотношений участников процесса доверительного управления государственным имуществом.</li> </ul> Постановление правительства о данном законопроекте направлено в Жогорку Кенеш.
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