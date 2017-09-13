Генпрокурор поручила срочно проверить факт воспрепятствования встречи Омурбека Бабанова с жителями Оша

13 сентября 2017, 19:43 Комментарии

Генпрокурор республики Индира Джолдубаева поручила Штабу по обеспечению законности при подготовке и проведению выборов президента Кыргызской Республики немедленно проверить факт воспрепятствования в организации встречи местных жителей с кандидатом в президенты КР Омурбеком Бабановым, озвученными его представителями в городе Ош. Об этом сообшается на сайте ведомства.

Напомним, сегодня кандидат в президенты Омурбек Бабанов долден был встретится с жителями Оша в филармонии. Организаторы сообщили, что в это время в здании выключили свет.

По словам директора филармонии, в жто время случилась техническая неполалка, которую оперативно устранили.

Такое же срочное указание дано и по случаю, якобы произошедшему в Бишкекском гуманитарном университете, где декан факультета востоковедения заставлял студентов голосовать не на своем участке и регистрироваться по форме №2.

Об аналогичных правонарушениях сообщается и в отношении Токмакского медицинского колледжа. Эти сообщения опубликованы на интернет-сайтах республики, со ссылкой на источники в соцсетях. Поручение главы надзорного органа дано и по другим поступившим сообщениям, в т.ч. имевшему место и в Араванском районе.

При выявлении таких правонарушений органами прокуратуры в соответствии с законодательством будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.