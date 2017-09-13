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В Россию въехало на 27% кыргызстанцев больше, чем в 2016 году

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/migratio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447662-ru.html

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13 сентября 2017, 19:25       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Россию стало посещать больше кыргызстанцев, сообщили в Государственной службе по миграции при правительстве Кыргызстана.
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В первом полугодии наши соотечественники в РФ совершили 1 419 преступлений, 246 из них относятся к особо тяжким, 374 связаны с хищением чужого имущества и денег. В списке есть и 85 экономических преступлений, 55 - в сфере незаконного оборота наркотиков, 11 - террористического характера.
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