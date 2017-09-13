В Россию въехало на 27% кыргызстанцев больше, чем в 2016 году

13 сентября 2017, 19:25 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Россию стало посещать больше кыргызстанцев, сообщили в Государственной службе по миграции при правительстве Кыргызстана.

13 сентября в Чолпон-Ате состоялось 12-е заседание совместной кыргызско-российской рабочей группы по обсуждению вопросов, возникающих при реализации соглашения между правительствами двух стран.

В ходе заседания стало известно, что за восемь месяцев 2017 года в Россию въехали 365 тысяч граждан Кыргызстана. Это на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, с января по август кыргызстанцам 1 638 раз не выплатили зарплату на общую сумму 66,875 миллиона рублей, а взыскали с них 23,907 миллиона.

В первом полугодии наши соотечественники в РФ совершили 1 419 преступлений, 246 из них относятся к особо тяжким, 374 связаны с хищением чужого имущества и денег. В списке есть и 85 экономических преступлений, 55 - в сфере незаконного оборота наркотиков, 11 - террористического характера.

На 1 августа 2017 года граждане КР на российской территории совершили 105 195 административных правонарушений. 27 кыргызстанцев депортированы, выдворены из страны 3 690.

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