Новиков обсудил с миссией МВФ вопросы дальнейшей реализации программ в КР

13 сентября 2017, 18:52 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. В Министерстве экономики КР состоялась встреча министра Артема Новикова с миссией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Эдвардом Джемайэлем, а также членами миссии - Клэр Жикель, Вей Ши и постоянным представителем офиса МВФ в КР Яхья Саидом. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Обзорная миссия носит промежуточный характер в рамках завершения четвертого обзора реализации экономической и финансовой программы, поддерживаемой трехлетней договоренностью по расширенному кредитному механизму (РКМ) на 2015-2018 гг. и определения основных моментов дальнейшей реализации данной программы.

На встрече были обсуждены вопросы текущего положения социально-экономического развития КР, ожидаемые макроэкономические показатели до конца 2017 года, проводимые реформы в области налоговой политики.

Министр подробно остановился на основных макроэкономических параметрах, сложившихся по итогам 8 месяцев 2017 года, осветил вопросы, касающиеся проводимой работы в области налоговой политики, рассказал об ожидаемых показателях до конца года.

Кроме того, министр проинформировал участников встречи о новой программе правительства КР "Жаңы доорго кырк кадам 2018-2023", а также Плане первоочередных мер по ее реализации и мерах, включенных в нее.

В свою очередь глава миссии МВФ выразил обеспокоенность по введенным новым мерам, которые оказывают дополнительное давление на дефицит бюджета, и призвал Правительство выработать меры, направленные на сокращение дефицита бюджета до целевого уровня и снижение уязвимости государственного долга.