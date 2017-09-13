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Новое служебное здание построят на пограничной заставе "Араван"

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/novoe-slu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447660-ru.html

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13 сентября 2017, 18:56       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. В Ошской области состоялась церемония закладки капсулы в фундамент нового служебного здания пограничной заставы "Араван" на кыргызско-узбекском участке государственной границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.
Строительство новой пограничной инфраструктуры проводится в рамках реализации Соглашения между правительствами Кыргызстана и Российской Федерации об оказании технического содействия КР в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года.
На пограничной заставе "Араван" будут построены необходимые служебные и жилые помещения, в том числе казармы для военнослужащих. Новый пограничный комплекс будет соответствовать современным международным стандартам. Совершенствование пограничной инфраструктуры является также практическим решением вопросов укрепления пограничной безопасности, заложенных в "Национальной стратегии создания и внедрения системы комплексного управления государственной границей КР на период до 2022 года".
В церемонии заложения капсулы на пограничной заставе приняли участие заместитель председателя Государственной пограничной службы Данияр Сатимов, генеральный директор механического завода РФ Р.Гаттаулин, представители областных органов власти и силовых структур.
"Учитывая складывающуюся обстановку в мире и в регионе, пограничное ведомство Кыргызстана проводит комплекс мероприятий по укреплению кыргызского участка внешней границы ЕАЭС, а именно - оснащение необходимыми техническими средствами охраны границы всех объектов, планируемых к обустройству: вооружением, автомобильной техникой, средствами связи и специальной техникой", - сказал Сатимов.
Также рамках реализации Соглашения, рассчитанной до 2019 года, предусмотрено оборудование нескольких современных комплексов пограничных застав, обогревательного пункта и отдела пограничной службы со всеми необходимыми условиями жизни и быта.

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