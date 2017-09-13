Через что проходит сахар на пути к потребителям?

13 сентября 2017, 19:04 Комментарии

Производство сахара является довольно долгим и весьма затратным процессом, и каждый этап его реализации оказывает определенное влияние на установление цены данного продукта. Директор сырьевого департамента завода ОАО "Каинды-Кант" Руслан Рафибеков в интервью агентству "Кабар" рассказал, почему же в стране так часто наблюдается скачки цен на сахар, о факторах производства этого продукта, а также о преимуществах сахарного песка, произведенного на отечественных заводах.

- В этом году вы начали осуществлять приемку сахарной свеклы раньше обычного. С чем это связано?

- Мы начали приемку сахарной свеклы с сентября для того, чтобы разгрузить октябрь, потому что часть свеклы уже в сентябре имеет интенсивный набор сахара и веса. Это позволяет начать приемку уже сейчас, а также создает возможность разгрузки производственного процесса в последующие месяцы.

- Сколько тонн свеклы вы готовы ежедневно принимать?

- В сентябре мы принимаем в ограниченных объемах до 900 тонн в день. Это как раз то количество, которое мы будем успевать ежедневно перерабатывать. Свекла не будет лежать под палящим солнцем и терять свое качество. А вот уже с 1 октября мы начнем принимать до 2 тыс тонн свеклы в день.

- На что были потрачены финансовые средства, выделенные Российско-кыргызским фондом развития?

- Деньги, предоставленные Фондом идут в основном на модернизацию самого сахарного завода. "Чуй-токмакский" свеклоприемник является одним из подразделений завода, и тут происходит только приемка свеклы и расчет с фермерами. Ремонт и прочие работы в приемнике мы производим на личные средства. За последние несколько лет приемный пункт тоже был модернизирован. Здесь установили электронные весы, которые ведут автоматизированную систему учета. То есть при взвешивании свеклы, привезенной фермерами, все данные автоматически попадают в сам завод, и информация хранится в единой базе данных.

- А не выгодно ли открыть свеклоприемник на территории завода и не перевозить свеклу с места на место?

- При заводах есть свеклоприемники. Но фермерам удобнее привозить свеклу сюда, потому что приемник расположен вблизи железной дороги. Фермерам и так приходится нанимать самосвалы и грузовики. Перевозка для них является весьма затратной.

- Где реализуется сахар, произведенный на местных заводах?

- В основном реализация сахара производится на внутреннем рынке Кыргызстана. У нас годовая потребность сахара в стране 100-110 тыс тонн. В прошлом году мы произвели 70 тыс тонн свекловичного сахара, что покрыло 70% потребности населения. В позапрошлые же годы наши возможности покрывали лишь 20-25% потребности населения в сахаре. Понятно, что сахар быстро съедался, и без импортного продукта нельзя было обойтись.

- Можно сказать, что модернизация завода обеспечила такие показатели?

- Завод сам свеклу не выращивает. Выращивают ее фермеры. Показатели повысились за счет увеличения поставок сахарной свеклы. Мы старались создать максимально выгодные условия, чтобы фермерам было интересно выращивать свеклу с экономической точки зрения. Потому что цена на свеклу гарантирована, и зная ее уже весной, они могут посчитать сколько смогут сдать свеклы и сколько за это получить денег.

Эта культура требует немалых вложений, трудоемкой работы, соблюдение всех агротехнологий, но тем не менее экономическая рентабельность у нее высокая.

- Как вы проверяете, годится ли свекла для переработки или нет?

- Завод занимается реализацией семян. Мы завозим сюда импортные семена, которые отличаются от других сортов высокой урожайностью и высоким содержанием сахара. Мы завозим семена, которые здесь прошли испытания по всем предусмотренным процедурам. Мы их реализуем фермерам, и в принципе мы знаем, что эта свекла выращена из качественных семян.

В последние годы мы принимаем свеклу только по весу, а не по содержанию в ней сахара. Поэтому бывает год, когда содержание сахара в целом высокое, иногда бывает год, когда ее содержание ниже нормы.

Дальше после приема мы отбираем пробы и определяем загрязненность свеклы. Свекла к нам приходит уже очищенная от земли и вершков. Это все должно уже быть проделано фермерами до погрузки. Все что они не очистили мы при взвешивании отнимаем. Это так называемый показатель общей загрязненности. Потом мы часть проб, отобранных у фермеров, отправляем на завод. Там в лаборатории специалисты проверяют свеклу на содержание в ней сахара.

- Влияет ли содержание сахара на стоимость свеклы?

- На текущий момент содержание сахара не влияет на расчет с фермерами. Мы ведем учет и статистику для себя: какие сорта дают больше сахара, какие меньше.

- То есть в начале года вы закупаете семена, их у вас приобретают фермеры и уже тогда вы заключаете договоренность с ними о поставке сахарной свеклы?

- Да, все верно. Весной проходит посевная компания, все семена мы продаем адресно. С каждым фермером даже при покупке одной коробки семян мы подписываем договор. Осенью или даже раньше этот человек приходит и заключает договор уже на сдачу свеклы. В прошлом году у нас было 5 тыс 556 свеклосдатчиков. С каждым у нас был заключен договор.

- Как происходит расчет с фермерами?

- К примеру, человек привез на свеклоприемный пункт 10 тонн свеклы в зачетном весе. За 5 тыс тонн мы ему даем аванс и через месяц мы отдаем ему остаток. За вторые 5 тыс тонн после проведения акта сверки мы считаем, сколько ему причитается сахара и после того, как завод начинает производство сахара, по договору с 1 декабря мы начинаем выдавать ему сахар. Основную массу сахара мы успеваем выдать где-то в период с декабря по февраль.

- А если свекла оказалась непригодна, то фермер обратно ее увозит?

- Ну, такая проблема у нас встречается крайне редко. Непригодная свекла – это та, которая уже практически сгнила. Я думаю, фермер такое и сам не станет вести. Один раз был такой случай, фермер здесь ее выгрузил перебрал и сдал отборные, а гнилую обратно увез.

- От чего зависят цены на сахар? Потому что в течение года часто можно наблюдать скачки и спад цен на данный продукт?

- В России, Белоруссии и еще в некоторых страна ЕАЭС в прошлом году был переизбыток сахара. Как только наступает такая ситуация, к нам сразу же увеличивается поток импорта. Соответственно, цена на сахар сразу же снижается. К примеру, почему был скачок цены на сахар в начале лета? В России объявили, что этот год будет не урожайным из-за погодных условий. Сейчас в России уже началась приемка сахарной свеклы, снова возобновилось производство сахара и цены начали вновь идти вниз. Этот фактор оказывает давление и на наши цены.

У нас есть еще локальное снижение цены. Самая низкая цена на сахар приходится на конец декабря начало января. В этот момент мы начинаем массово отдавать сахар свеклосдатчикам. Соответственно, большая часть свеклосдатчиков нуждается в деньгах. И они массово начинают продавать полученный сахар. Так на рынке образуется излишек сахара, и цена на сахар просаживается. Она оказывается ниже цен в соседних странах, и за пару недель вот этот дешевый сахар раскупается, и цена вновь стабилизируется.

- Почему на рынке так ценится именно каиндинский сахар?

- Тростниковый сахар на вкус теоретически не отличить от свекольного сахара, но в лабораторных условиях он отличается тем, что содержание крахмалов в тростниковом сахаре выше. Такой сахар не используют в кондитерке, в закрутке варенья и т.д., потому что он приводит продукт к брожению. Поэтому больше ценится свекольный сахар, произведенный на Каиндинском заводе.

Беседовала Нуркыз Сабырова