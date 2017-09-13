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Правительство одобрило законопроект "О доверительном управлении госимуществом"

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447658-ru.html

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13 сентября 2017, 19:15       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. В рамках реализации пункта 40 (внедрение практики доверительного управления в отношении государственного имущества) Программы "Жаңы доорго кырк кадам" (40 шагов в новую эпоху) правительство КР поддержало законопроект "О доверительном управлении государственным имуществом". Соответствующее постановление подписал премьер-министр КР Сапар Исаков, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Необходимо отметить, что в 2011 году был принят Закон КР "О доверительном управлении государственным имуществом" (от 26 июля 2011 года № 136). Однако на сегодняшний день, в условиях низкой эффективности деятельности государственных компаний и отсутствие в них высококвалифицированного менеджмента, данный Закон КР практически не работает и не позволяет использовать инструмент доверительного управления в отношении государственного имущества.
Учитывая это, разработана новая редакция Закона КР "О доверительном управлении государственным имуществом", которая предусматривает расширение подходов передачи в доверительное управление государственного имущества, а также увеличение видов передаваемого государственного имущества, включая государственные предприятия как имущественный комплекс, недвижимое имущество. Вместе с тем будут усилены меры ответственности субъектов взаимоотношений.
С принятием Закона КР "О доверительном управлении государственным имуществом" в новой редакции:
- появится альтернатива приватизации (государственное имущество передается на определенный срок на условиях договора доверительного управления);
- увеличатся виды передаваемого в доверительное управление государственного имущества (имущественный комплекс, недвижимое имущество);
- появится возможность привлекать высококвалифицированный менеджмент в управление государственным имуществом (устанавливаются определенные требования к доверительному управляющему, государственное имущество в частные руки передается посредством конкурса на основе представленных бизнес планов);
- станет возможным передавать государственное имущество методом прямой передачи хозяйственным обществом с государственной долей участия (51 % акций и более);
- будут созданы условия для правовой регламентации взаимоотношений участников процесса доверительного управления государственным имуществом.
Постановление правительства КР "О проекте Закона КР "О доверительном управлении государственным имуществом" направлено в Жогорку Кенеш.

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