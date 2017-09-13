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Правительство одобрило законопроект "О доверительном управлении госимуществом"Правительство одобрило законопроект "О доверительном управлении госимуществом"Через что проходит сахар на пути к потребителям?Через что проходит сахар на пути к потребителям?

Генпрокурор И.Джолдубаева поручила Штабу по выборам провести проверку по озвученным и опубликованным в соцсетях нарушениях

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447657-ru.html

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13 сентября 2017, 19:13       Комментарии

Генеральный прокурор республики Индира Джолдубаева поручила Штабу по обеспечению законности при подготовке и проведению выборов президента Кыргызской Республики немедленно провести проверку по факту воспрепятствования в организации встречи местных жителей с кандидатом в президенты КР Омурбеком Бабановым, озвученными его представителями в городе Ош. Об этом 13 сентября 2017 года сообщает сайт генпрокуратуры.
Такое же срочное указание дано и по случаю, якобы произошедшему в Бишкекском гуманитарном университете, где декан факультета востоковедения заставлял студентов голосовать не на своем участке и регистрироваться по форме №2. Об аналогичных правонарушениях сообщается и в отношении Токмакского медицинского колледжа. Эти сообщения были опубликованы на интернет-сайтах республики, со ссылкой на источники в соцсетях. Поручение главы надзорного органа дано и по другим поступившим сообщениям, в том числе имевшему место и в Араванском районе.

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