Генпрокурор И.Джолдубаева поручила Штабу по выборам провести проверку по озвученным и опубликованным в соцсетях нарушениях

13 сентября 2017, 19:13 Комментарии

Генеральный прокурор республики Индира Джолдубаева поручила Штабу по обеспечению законности при подготовке и проведению выборов президента Кыргызской Республики немедленно провести проверку по факту воспрепятствования в организации встречи местных жителей с кандидатом в президенты КР Омурбеком Бабановым, озвученными его представителями в городе Ош. Об этом 13 сентября 2017 года сообщает сайт генпрокуратуры.

Такое же срочное указание дано и по случаю, якобы произошедшему в Бишкекском гуманитарном университете, где декан факультета востоковедения заставлял студентов голосовать не на своем участке и регистрироваться по форме №2. Об аналогичных правонарушениях сообщается и в отношении Токмакского медицинского колледжа. Эти сообщения были опубликованы на интернет-сайтах республики, со ссылкой на источники в соцсетях. Поручение главы надзорного органа дано и по другим поступившим сообщениям, в том числе имевшему место и в Араванском районе.