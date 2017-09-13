Экс-милиционера убили и оставили тело на джайлоо в Оше — задержаны четверо

13 сентября 2017, 18:41 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Задержаны четверо подозреваемых в убийстве 31-летнего экс-милиционера, сообщила пресс-служба Ошского УВД.

Сообщается, что задержание проходило в Оше, Бишкеке и Баткене.

© Фото / Зульфия ТургуноваЗадержаны трое подозреваемых в убийстве 31-летнего экс-милиционера "5 сентября эти четверо и экс-милиционер распивали спиртное у одного из торговых центров Баткена. Между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Бывшего правоохранителя избили до смерти, запихнули в его же автомобиль марки Subaru Forester, на котором выехали в сторону Оша", - рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники доехали до джайлоо Ит-Качкан в Кара-Сууйском районе Ошской области и там оставили тело, предварительно сняв с убитого одежду. Затем поехали в Бишкек, где продали авто по низкой цене, и снова вернулись в Ош.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство" Уголовного кодекса КР.

Погибший ранее работал в ГОВД Баткена. В последнее время был безработным. По информации УВД Оша, подозреваемые уже имели судимость.

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