Прохладно, снег и дожди в горах — погода по Кыргызстану на 14 сентября

13 сентября 2017, 18:54 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. В четверг, 14 сентября, на склонах Кыргызского хребта слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, на остальной территории страны без осадков. Ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.

В Чуйской области ночью 5-10 градусов тепла, днем +22...+27.

В Таласской области ночная температура составит +3...+8, дневная - 20-25 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 10-16 градусов со знаком "плюс", днем +24...+29.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 5-10 тепла, днем +19...+23.

В Нарынской области ночью +2...+7, днем воздух прогреется до 20-24 градусов выше нуля.

В Оше ночью 13-15 со знаком "плюс", днем +23...+25.

В Бишкеке ночью +8...+10, днем прогнозируется 23-25 градусов тепла.

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