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Новости Кыргызстана

Жители города Таш-Кумыр поддерживают Сооронбая ЖээнбековаЖители города Таш-Кумыр поддерживают Сооронбая Жээнбекова

Прохладно, снег и дожди в горах — погода по Кыргызстану на 14 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447655-ru.html

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Скончался советник посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов

13 сентября 2017, 18:54       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. В четверг, 14 сентября, на склонах Кыргызского хребта слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, на остальной территории страны без осадков. Ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.
В Чуйской области ночью 5-10 градусов тепла, днем +22...+27.
В Таласской области ночная температура составит +3...+8, дневная - 20-25 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 10-16 градусов со знаком "плюс", днем +24...+29.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 5-10 тепла, днем +19...+23.
В Нарынской области ночью +2...+7, днем воздух прогреется до 20-24 градусов выше нуля.
В Оше ночью 13-15 со знаком "плюс", днем +23...+25.
В Бишкеке ночью +8...+10, днем прогнозируется 23-25 градусов тепла.
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