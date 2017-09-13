МИД: Мужчина, зарезавший свою жену в Москве, не является гражданином Кыргызстана

13 сентября 2017, 18:18 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Мужчина, зарезавший свою жену в Москве, не является гражданином Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Посольства КР в России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в районе Люблино Москвы обнаружено тело 23-летней девушки с колото-резаными ранами.

Сотрудник кыргызского посольства связался с правоохранительными органами РФ и родственниками погибшей, которые подтвердили, что погибшая и ее муж, подозреваемый в убийстве, являются гражданами Таджикистана.

Супружеская пара последний въезд в Москву совершили через Кыргызстан.

Сообщалось, что момент убийства попал на камеры видеонаблюдения, где видно, что преступление произошло на глазах прохожего, который не стал вмешиваться в происходящее. Подозреваемый в убийстве сбежал с места происшествия.

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по статье "Убийство".