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Глава Минэкономики КР не вмешивается в деятельность конкурсной комиссии

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447653-ru.html

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Статс-секретарь Минэкономики КР уволилась после четырех лет работы

13 сентября 2017, 18:29       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. Министр экономики КР Артем Новиков не вмешивается в деятельность конкурсной комиссии, сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с освобождением от занимаемой должности статс-секретаря Аиды Курмановой согласно поданному заявлению от 11 сентября 2017 года, в целях соблюдения норм законодательства и в соответствии с п.10 Положения о порядке проведения конкурса и служебного продвижения по государственной гражданской службе и муниципальной службе КР, утвержденного постановлением правительства от 29 декабря 2017 года № 706 в случае, если должность статс-секретаря (руководителя аппарата) вакантна, председателем комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной административной государственной должности назначается государственный служащий государственного органа - один из членов комиссии, определяемый руководителем государственного органа.
В настоящее время проводится процедура возложения исполнения обязанности председателя конкурсной комиссии Министерства экономики КР для дальнейшего проведения открытого конкурса на замещение вакантных административных государственных должностей в рамках законодательства страны.
"Следует отметить, что министр не вмешивается в деятельность конкурсной комиссии. Также сообщаем, что в списке среди участников открытого конкурса на замещение вакантных административных государственных должностей Марат Шамшиев не числится", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилось обращение к властям от претендентов на вакантные должности Министерства экономики с просьбой защитить их от якобы произвола со стороны министра экономики Новикова.
По словам одного из обратившихся Марата Шамшиева, новый министр пытается аннулировать результаты конкурса на вакантные должности в ведомстве.

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