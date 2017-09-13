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Жители города Таш-Кумыр поддерживают Сооронбая ЖээнбековаЖители города Таш-Кумыр поддерживают Сооронбая ЖээнбековаГлава Минэкономики КР не вмешивается в деятельность конкурсной комиссииГлава Минэкономики КР не вмешивается в деятельность конкурсной комиссии

Жители г.Таш-Кумыр поддерживают Сооронба яЖээнбекова

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/zhiteli-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447652-ru.html

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Интеллигенция Токтогульского района и города Таш-Кумыр выразила поддержку Сооронбаю Жээнбекову

13 сентября 2017, 18:41       Комментарии

Бишкек, 13.90.17. /Кабар/. Кандидат на пост президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области. На встрече он рассказал избирателям о том, с какой целью идет на эти выборы.
"Для меня власть и богатство – второстепенны, власть для меня - это служение и нтересам народа, и страны. Я – самодостаточный человек, многое видел, многого добился в своей жизни. Можно было бы просто остаться сторонним наблюдателем. Но я не смог остаться равнодушным к завтрашнему дню государства. Во имя сохранения всех предыдущих достижений, недопущения отката страны назад, я решил побороться за пост президента", - заявил Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что немало достойных личностей среди народа, способных возглавить страну. Вопрос только в том, у кого хватит опыта для управления государством? Кто честен и порядочен? Прошел долгий путь накопления опыта до избрания на эту высокую должность?
"У меня есть опыт работы практически во всех ступенях государственного управления. Я был и учителем в селе, зоотехником, директором совхоза, позже работал на должностях районного уровня, был депутатом трех созывов Жогорку Кенеша, министром сельского хозяйства, губернатором и премьер-министром. Не понаслышке знаю чаянья и проблемы простых людей. Опыт работы в качестве премьер-министра позволил мне еще глубже вникнуть в ситуацию, услышать и увидеть то, что раньше было недоступно. Отец часто наставлял меня: "Больше думай не о том, что добился должности, а о том, в каком свете будешь уходить с нее". Слава Богу, возглавляемое мной правительство добилось хороших результатов работы. Я с честью ушел с этой должности", - подчеркнул кандидат.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.09.2017 г.</li> </ul>

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