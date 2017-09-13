Интеллигенция Токтогульского района и города Таш-Кумыр выразила поддержку Сооронбаю Жээнбекову

13 сентября 2017, 16:38 Комментарии

Представители интеллигенции Токтогульского района и города Таш-Кумыр Жалал-Абадской области выражают поддержку кандидату на пост президента Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову.

Много лет проработавшая в школе Токтогульского района учительницей Нарынкан Термечикова заявила, что поддерживает кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, так как у него имеется накопленный многолетний опыт работы с простыми людьми, на государственных должностях, он хорошо знает проблемы и чаяния простых людей, в том числе и учителей. "У Сооронбая Шариповича большой жизненный опыт, он знает, что нужно стране, народу, человеку и как их достичь. Мы знаем, что где бы он ни работал, какую бы должность не занимал, Сооронбай Жээнбеков всегда предпочитал меньше слов и больше дела", - подчеркнула Нарынкан Термечикова.

Заслуженный учитель Кыргызской Республики, руководитель городского Центра русского языка города Таш-Кумыр Валентина Анатольевна Лукина вручила Сооронбаю Жээнбекову удостоверение сопредседателя своего центра. "Мы все видим, какие только обещания не дают кандидаты в президенты, что голова кругом идет. Мой вам совет - голосуйте не за красивые слова, а за реальные дела. Такой кандидат у нас есть, который на посту премьер-министра доказал, что он человек дела - это Сооронбай Жээнбеков", - сказала Валентина Лукина.