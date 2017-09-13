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Вопрос читателям: На концерт какого исполнителя вы бы пошли, если бы его организовал кандидат в президенты?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447648-ru.html

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В нашей повестке нет вопроса о переходе на латиницу, - глава Нацкомиссии по госязыку Н.Ишекеев

13 сентября 2017, 16:53       Комментарии

Официальный период агитации в Кыргызстане начался с 10 сентября, кандидаты находят разные способы завлечь потенциального избирателя. Различные концерты и встречи со знаменитостями - один из популярный способов повлиять на молодежь. Мирбек Атабеков, Гульнур Сатылганова и многие другие отечественные звезды - участники официальной агитации. А если бы кандидаты в президенты пригласили звезду мирового масштаба или устроили концерт американской звезды, вы бы пошли?
Вопрос читателям АКИpress: на концерт какого исполнителя вы бы пошли или какую мировую звезду вы бы предложили для использования в агитации?

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