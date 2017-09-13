Вопрос читателям: На концерт какого исполнителя вы бы пошли, если бы его организовал кандидат в президенты?

13 сентября 2017, 16:53 Комментарии

Официальный период агитации в Кыргызстане начался с 10 сентября, кандидаты находят разные способы завлечь потенциального избирателя. Различные концерты и встречи со знаменитостями - один из популярный способов повлиять на молодежь. Мирбек Атабеков, Гульнур Сатылганова и многие другие отечественные звезды - участники официальной агитации. А если бы кандидаты в президенты пригласили звезду мирового масштаба или устроили концерт американской звезды, вы бы пошли?

Вопрос читателям АКИpress: на концерт какого исполнителя вы бы пошли или какую мировую звезду вы бы предложили для использования в агитации?