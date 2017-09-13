Омурбек Бабанов встретился с молодыми жителями Оша

13 сентября 2017, 18:00 Комментарии

В городе Ош в филармонии имени Р. Абдыкадырова состоялась встреча кандидата в президенты Омурбека Бабанова с молодежью.

Прежде чем презентовать свою предвыборную программу "Путь вперед!", кандидат объявил, что хотел бы поговорить в неформальной обстановке с молодыми людьми.

"Перед нами президентские выборы. Уверен, многим здесь только чуть больше 20 лет. Через шесть лет вы будет семейными людьми, у которых появится вопрос: "Где найти работу?". Поэтому я вас прошу, прежде чем проголосовать на предстоящих выборах, очень хорошо подумайте. Нужно выбирать новый путь - Путь вперед!" - сказал Омурбек Бабанов.

В поддержку Бабанова выступил местный житель Соонунбек Жунусбаев, который отметил, что молодежь Оша пришла на встречу с Бабановым, несмотря на наказы ректоров в своих вузах, несмотря на то, что администрация филармонии отключила свет и пыталась сорвать мероприятие.

"Пусть наша дорога к победе будет открытой и уверенной. В борьбе за кресло президента нельзя отключать свет и бороться таким способом. В настоящей борьбе лидер выбирает иной путь. Настоящий лидер, как Бабанов, открыто выступает пред всеми. Хочу сказать спасибо всем, кто сегодня пришел, несмотря на наказы проректоров. Вы здесь, вы пришли, чтобы послушать достойного кандидата и сделать свой выбор. Почему я выбираю Омурбека Бабанова? Ом помогает решить все вопросы, которые возникают перед нами. Я голосую за реформатора!" - сказал Соонунбек Жунусбаев.