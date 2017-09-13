Жители города Таш-Кумыр поддерживают Сооронбая Жээнбекова

13 сентября 2017, 18:45 Комментарии

Кандидат на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями города Таш-Кумыр Жалал-Абадской области. На встрече он рассказал избирателям о том, с какой целью идет на эти выборы.

"Для меня власть и богатство - второстепенны, власть для меня - это служение интересам народа и страны. Я - самодостаточный человек, многое видел, многого добился в своей жизни. Можно было бы просто остаться сторонним наблюдателем. Но я не смог остаться равнодушным к завтрашнему дню государства. Во имя сохранения всех предыдущих достижений, недопущения отката страны назад, я решил побороться за пост президента", - заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что немало достойных личностей среди народа, способных возглавить страну. Вопрос только в том, у кого хватит опыта для управления государством? Кто честен и порядочен? Прошел долгий путь накопления опыта до избрания на эту высокую должность?

"У меня есть опыт работы практически во всех ступенях государственного управления. Я был и учителем в селе, зоотехником, директором совхоза, позже работал на должностях районного уровня, был депутатом трех созывов Жогорку Кенеша, министром сельского хозяйства, губернатором и премьер-министром. Непонаслышке знаю чаянья и проблемы простых людей. Опыт работы в качестве премьер-министра позволил мне еще глубже вникнуть в ситуацию, услышать и увидеть то, что раньше было недоступно. Отец часто наставлял меня: "Больше думай не о том, что добился должности, а о том, в каком свете будешь уходить с нее". Слава Богу, возглавляемое мной правительство добилось хороших результатов работы. Я с честью ушел с этой должности", - подчеркнул кандидат.