Слетать в Ош и обратно 18 раз — что можно купить по цене Iphone X

13 сентября 2017, 18:02 Комментарии

Iphone X поступит в продажу в конце ноября и будет стоить $999, что в пересчете на национальную валюту составляет 68 731 сом. Корреспондент Sputnik Жасмин Малашева решила выяснить, что можно приобрести на эти деньги в Кыргызстане.

Возьмем стандартный набор продуктов питания: 1 килограмм говядины стоит в среднем 380 сомов, литр растительного масла - 80, десяток яиц - 70, мешок муки первого сорта - 1 200, килограмм сахара - 50, риса - 75, лука - 23, картофеля - 22 сома. В сумме все это обойдется в 1 900 сомов. Таким образом, по цене юбилейного айфона можно купить таких продуктовых наборов на 36 семей.

На эту же сумму можно приобрести 4 обручальных кольца: два для себя, одно для невесты, другое для... второй невесты. Средняя стоимость пары обручальных колец - 440 долларов. На оставшиеся 119 можно купить роскошный букет. Какой из невест его вручить - дело ваше.

Также мы подсчитали минимальную стоимость необходимых вещей для отправки первоклассника в школу. С учетом стоимости школьной формы и канцелярских принадлежностей на 68 731 сом в первый класс можно отправить тринадцать детей.

А еще можно 18 раз слетать в Ош и вернуться. По данным местного туристического агентства, билеты в южную столицу туда-обратно стоят 55 долларов. Что лучше - держать в руках дорогой смартфон или вкуснейшую тандырную самсу, наслаждаясь при этом красотой священной горы Сулайман-Тоо, - решать вам.

В среднем очное обучение в местных университетах стоит около 30 тысяч сомов в год. Вы можете приобрести самый дорогой телефон в мире, который через год станет неактуальным, или поддержать двух будущих, скажем, экономистов. Кто знает, может, именно им удастся разработать уникальную стратегию, которая позволит КР выплатить злосчастный внешний долг в размере 3,6 миллиарда долларов.

С 1 октября прошлого года пенсии в республике повысили на 516 сомов. Теперь их размер в среднем составляет 5 517 сомов. Юбилейный айфон - это 12 пенсий или 458 поездок на такси по 150 сомов. А еще 687 чашек моего любимого "американо" и 1 145 самых вкусных на свете клубничных тарталеток.

Сезон летних отпусков позади, грядут холода. В зимнее время туристические агентства предлагают акционные туры в жаркие и не очень страны. На стоимость айфона можно, например, три раза слетать в Чехию за 310 долларов, каждый раз проводя там по 7 чудесных дней. Не знаю, как вы, а я полетела. Полечу.

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