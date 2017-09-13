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В Ташкенте состоится выставка казахстанских товаров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447643-ru.html

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Мировая премьера кыргызского фильма "Мунабия" состоится в Корее

13 сентября 2017, 17:40       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. В Узбекистане активизируются отношения с соседними странами. При этом отношения расширяются во всех направлениях, не только в экономичесикх, культурных, гуманитарных, но в военных сферах.
15−17 сентября "Узэкспоцентре" в Ташкенте планируется проведение выставка казахстанских товаров, сообщило агентство Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по инвестициям Узбекистана.
На выставке будут представлены автомобили, военная техника, металлургическая, фармацевтическая и другая продукция, производимая в Казахстане.
В эти же дни состоится узбекско-казахстанский бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.
Казахстан является одним из важных партнеров Узбекистана в торгово-экономической сфере. Узбекистан экспортирует в Казахстан природный газ, автомобили, транспортные средства, минеральные удобрения, текстильную, электротехническую, плодоовощную продукцию, строительные материалы и другие различные товары и услуги. Из Казахстана в Узбекистан импортируются нефть, металлы, мука, масложировая продукция.
По итогам 2016 года двусторонний торговый оборот между странами вырос на девять процентов – до двух миллиардов долларов.
В Узбекистане работают 230 компаний, созданных при участии казахстанских бизнесменов, в Казахстане - 130 предприятий, созданных совместно с предпринимателями Узбекистана.

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