В Таджикистане подвели итоги первого этапа антинаркотической операции

13 сентября 2017, 18:00 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. В Душанбе по итогам первого этапа операции "Кукнор-2017" (МАК-2017) состоялось совещание, организованное Агентством по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана, сообщает агентство "Авеста".

Как сообщает центр общественных связей АКН, в данной операции, первый этап которого продлился с 20 мая по 31 августа были задействованы сотрудники соответствующих министерств и ведомств республики, представители органов исполнительной государственной власти ГБАО, Хатлонской и Согдийской областей, города Душанбе, а также районов республиканского подчинения.

На совещании было отмечено, что в ходе проведения первого этапа операции сотрудниками правоохранительных органов республики было зарегистрировано 410 фактов незаконного оборота наркотиков, из незаконного оборота изъято 2 тонны 542 кг 582 гр наркотиков, 4 тыс. 746 синтетических таблеток.

Кроме того, выявлено 1 миллион 346 тысяч 649 кустов дикорастущей конопли, которые уничтожены путем сожжения.

С целью профилактики наркомании был составлен план совместных мероприятий и были проведены культурно-массовые, спортивные, профилактические и разъяснительные мероприятия среди различных слоёв населения с целью предотвращения вовлечения населения в употребление наркотиков.

Вниманию участников была представлена справка о ходе выполнения первого этапа операции со стороны городских и районных штабов.

На заседании были заслушаны предложения представителей ряда министерств и ведомств по улучшению деятельности городских и районных штабов.