Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В КР можно получить консультацию иностранных врачей не выезжая за границуВ КР можно получить консультацию иностранных врачей не выезжая за границуКонсульство Китая в КР продлило график работы для оформления виз студентамКонсульство Китая в КР продлило график работы для оформления виз студентам

В Таджикистане подвели итоги первого этапа антинаркотической операции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tadzhik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447642-ru.html

Похожие новости

Нацбанк Таджикистана заявляет о стабилизации инфляционного процесса

ЕЭК поддержит кооперацию стран ЕАЭС в сельхозмашиностроении и подпишет Меморандум с ветслужбой Монголии

Таджикские эксперты о будущем в отношениях Таджикистана и ОБСЕ

В Бишкеке провели Всемирный день оказания первой медицинской помощи (фото)

В Таджикистане с 1 октября подорожает электроэнергия

13 сентября 2017, 18:00       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. В Душанбе по итогам первого этапа операции "Кукнор-2017" (МАК-2017) состоялось совещание, организованное Агентством по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана, сообщает агентство "Авеста".
Как сообщает центр общественных связей АКН, в данной операции, первый этап которого продлился с 20 мая по 31 августа были задействованы сотрудники соответствующих министерств и ведомств республики, представители органов исполнительной государственной власти ГБАО, Хатлонской и Согдийской областей, города Душанбе, а также районов республиканского подчинения.
На совещании было отмечено, что в ходе проведения первого этапа операции сотрудниками правоохранительных органов республики было зарегистрировано 410 фактов незаконного оборота наркотиков, из незаконного оборота изъято 2 тонны 542 кг 582 гр наркотиков, 4 тыс. 746 синтетических таблеток.
Кроме того, выявлено 1 миллион 346 тысяч 649 кустов дикорастущей конопли, которые уничтожены путем сожжения.
С целью профилактики наркомании был составлен план совместных мероприятий и были проведены культурно-массовые, спортивные, профилактические и разъяснительные мероприятия среди различных слоёв населения с целью предотвращения вовлечения населения в употребление наркотиков.
Вниманию участников была представлена справка о ходе выполнения первого этапа операции со стороны городских и районных штабов.
На заседании были заслушаны предложения представителей ряда министерств и ведомств по улучшению деятельности городских и районных штабов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум