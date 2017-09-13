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Сооронбай Жээнбеков: Мы вдохнем вторую жизнь в малые города!

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447641-ru.html

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В Бишкеке демонтирован пункт по приему вторсырья

Интеллигенция Токтогульского района и города Таш-Кумыр выразила поддержку Сооронбаю Жээнбекову

13 сентября 2017, 17:52       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. "Когда мы представляем себе город Кара-Куль, то сразу вспоминаем молодость. В свое время город энергетиков на берегу реки Нарын строил весь Советский Союз. Это был настоящий интернациональный город", отметил кандидат на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями города Кара-Куль Жалал-Абадской области.
Он напомнил, что этот город был самым молодежным, ярким и промышленным из всех в Кыргызстане. Молодежь стекалась со всех сторон для работы в этот город, заключала браки, рождались дети в интернациональных семьях, поэтому его также прозвали "городом красивых людей".
"На сегодня по всему миру заканчивается эпоха нефти, пришло время для возрождения электроэнергии. Теперь будет расти спрос на электроэнергию, произведенную экологически чистым способом. Поэтому мы построим новые ГЭС вдоль реки Нарын, завершим строительство ГЭСов Камбар-Ата-1 и 2. Если эти проекты будут реализованы, то появится возможность каждый год вырабатывать 6 миллиардов кВт часов электроэнергии. И значит, начнется вторая жизнь города Кара-Куль!", - отметил Сооронбай Жээнбеков.
Он напомнил, что в его бытность премьер-министром правительство разработало Концепцию развития регионов. "Программа предусматривает развитие 20 городов в регионах. Теперь мы сможем уравнять уровень жизни сел с городами, будут созданы новые рабочие места, резко сократится внутренняя и внешняя миграция. Молодежь будет обеспечена работой в регионах", - заключил Сооронбай Жээнбеков.
На встрече выступил Заслуженный строитель Кыргызской Республики, который строил Токтогульскую, Курп-Сайскую, Таш-Кумырскую ГЭСы, водохранилище Уч-Курганской ГЭС и Папанское водохранилище Валерий Николаевич Семигласов.
Валерий Николаевич отметил, что принимал участие в строительстве города Кара-Куль, очень рад тому, что на государственном уровне уделяется много внимания развитию энергетики и подчеркнул, что поддерживает кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, так как он верит, что кандидат возродит промышленность в этих городах.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.09.2017 г.</li> </ul>

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