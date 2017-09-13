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Консульство Китая в КР продлило график работы для оформления виз студентам

Источник:
http://kabar.kg/news/konsul-st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447640-ru.html

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13 сентября 2017, 17:59       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Консульство Китая в Бишкеке продлило график работы для приема документов и оформления виз кыргызстанцам, направляющимся на учебу в КНР. Об этом сообщили в кыргызском МИДе.
Большое количество студентов, обращаются в посольство КНР в Бишкеке за получением студенческой визы. В этой связи МИД Кыргызстана договорилась с китайской стороной о продлении графика работы консульского отдела Китая по приему визовых документов студентов до 29 сентября 2017 года включительно.
Как сообщается, документы будут приниматься по следующему графику:
– Понедельник, среда и пятница с 9:00 до 12:00 в порядке живой очереди, а также после обеденного перерыва с 15:00 до 16:00;
– Вторник и четверг с 9:00 до 12:00 в порядке живой очереди для студентов.
Китайская сторона с пониманием относится к вопросам необходимости своевременного выезда кыргызстанских студентов к месту учебы в Китай, и заинтересована оказать помощь в получении студенческих виз.
При этом, учитывая большое количество возвращенных документов студентов без их рассмотрения посольством, по причине имеющихся ошибок в визовых анкетах и приглашениях из Китая, МИД Кыргызстана просит студентов, желающих получить китайскую визу, быть предельно внимательными к вопросам подачи визовых документов во избежание их возврата консульскими сотрудниками без соответствующего их рассмотрения.
Обращаем внимание о необходимости внимательного ознакомления с памяткой и рекомендациями консульского отдела Посольства КНР по получению студенческой визы (ссылка: http://kg.china-embassy.org/rus/lsqws/xgxz/t1442741.htm).
Указанный в памятке перечень документов рекомендуется готовить заблаговременно и качественно. Также информируем, что заявление на визу будет приниматься только при наличии полного пакета документов, в противном случае они будут возвращены для доработки, что повлечет неудобства для повторной записи на очередь по приему визовых документов.

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