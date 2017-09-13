Консульство Китая в КР продлило график работы для оформления виз студентам

13 сентября 2017, 17:59 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Консульство Китая в Бишкеке продлило график работы для приема документов и оформления виз кыргызстанцам, направляющимся на учебу в КНР. Об этом сообщили в кыргызском МИДе.

Большое количество студентов, обращаются в посольство КНР в Бишкеке за получением студенческой визы. В этой связи МИД Кыргызстана договорилась с китайской стороной о продлении графика работы консульского отдела Китая по приему визовых документов студентов до 29 сентября 2017 года включительно.

Как сообщается, документы будут приниматься по следующему графику:

– Понедельник, среда и пятница с 9:00 до 12:00 в порядке живой очереди, а также после обеденного перерыва с 15:00 до 16:00;

– Вторник и четверг с 9:00 до 12:00 в порядке живой очереди для студентов.

Китайская сторона с пониманием относится к вопросам необходимости своевременного выезда кыргызстанских студентов к месту учебы в Китай, и заинтересована оказать помощь в получении студенческих виз.

При этом, учитывая большое количество возвращенных документов студентов без их рассмотрения посольством, по причине имеющихся ошибок в визовых анкетах и приглашениях из Китая, МИД Кыргызстана просит студентов, желающих получить китайскую визу, быть предельно внимательными к вопросам подачи визовых документов во избежание их возврата консульскими сотрудниками без соответствующего их рассмотрения.

Обращаем внимание о необходимости внимательного ознакомления с памяткой и рекомендациями консульского отдела Посольства КНР по получению студенческой визы (ссылка: http://kg.china-embassy.org/rus/lsqws/xgxz/t1442741.htm).

Указанный в памятке перечень документов рекомендуется готовить заблаговременно и качественно. Также информируем, что заявление на визу будет приниматься только при наличии полного пакета документов, в противном случае они будут возвращены для доработки, что повлечет неудобства для повторной записи на очередь по приему визовых документов.