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В суде по Саляновой адвокаты начали придумывать на ходу темы для ходатайства, чтобы тянуть время – гособвинитель

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sude-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447639-ru.html

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13 сентября 2017, 18:00       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В ходе судебного процесса по делу депутата Жогорку Кенеша ("Ата Мекен") Аиды Саляновой защита начала придумывать темы для ходатайства, чтобы тянуть время. Об этом агентству "Кабар" сообщил гособвинитель Нурлан Тагаев.
По его словам, судебный процесс продолжился в 14:00 сегодня в Ленинском райсуде. Отметим, что до этого, заседание было назначено на 8.30 утра, но перенесено из-за неявки адвоката подсудимой.
"С 14.00 защита начала заявлять ходатайство о доследовании некоторых документов. Потом под конец у них закончились письменные ходатайства. После чего они начали ходатайствовать просто так и необоснованно. К примеру, просили суд направить запрос с Госслужбу кадров, чтобы те разъяснили, что обозначают термины "подрыв авторитета", "компрометирующий", "приближенное лицо Бакиеву", - сообщил Тагаев.
Он полагает, что защита всячески пыталась затянуть процесс. В итоге суд перешел к допросу подсудимой. Процесс продолжится 15 сентября.
Напомним, что Уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением" в отношении Аиды Саляновой Генпрокуратура возбудила в декабре 2016 года. Ее обвинили в том, что в бытность министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.
Бывший заместитель руководителя центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Максима Бакиева Алексей Елисеев заочно приговорен к 6 годам лишения свободы.
Елисееву было предъявлено обвинение по статье 170 часть 3 ("вымогательство") и статье 221 часть 2 ("злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций") УК КР.

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