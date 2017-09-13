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В Бишкеке начнет свою работу Международный форум "Антиконтрафакт-2017"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447638-ru.html

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13 сентября 2017, 18:09       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. В Государственной резиденции "Ала-Арча" 14 сентября начнет работу V Международный форум "Антиконтрафакт-2017", посвященный проблемам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе защиты прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Организаторами Форума являются правительство КР, Евразийская экономическая комиссия, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Международная ассоциация "Антиконтрафакт".
В работе Форума примут участие представители государственных органов, бизнеса и неправительственных организаций из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и многих других стран. Ожидается, что в форуме примут участие около 500 человек, из них около 300 зарубежных участников.
Форум "Антиконтрафакт" уже стал центральной дискуссионной площадкой в рамках ЕАЭС, где представители министерств и ведомств, крупных компаний и организаций, ведущие международные эксперты в этой области, представители науки и общественности имеют возможность обсудить проблемы защиты рынков от незаконного оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной и фальсифицированной, обеспечения прав защиты интеллектуальной собственности, а так же вступить в конструктивный диалог и выработать совместные решения в целях формирования цивилизованного рынка товаров и услуг.
В рамках форума будут рассмотрены вопросы таможенного, технического регулирования и сертификации, формирования кадрового потенциала, гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере незаконного оборота промышленной продукции, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, потребительского рынка.

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