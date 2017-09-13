Мэрия столицы демонтировала более 30 гаражей по ул.Ахунбаева в рамках реконструкции дороги

13 сентября 2017, 17:48 Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека и бригада муниципального предприятия "Тазалык" произвели демонтаж 2 двухуровневых ангаров под СТО площадью более 300 кв. метров, 15 гаражей облегченного типа и 19 гаражей капитального типа. Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, демонтаж произведен в рамках реконструкции дороги по улице Ахунбаева (от улицы Баха до улицы Алыкулова). Объекты подпадали под проект дороги.

При строительстве улицы Ахунбаева будет осуществлена разгрузка автопотока на улице Гагарина и проспекта Дэн Сяопина. Тем самым планируется уменьшение автомобильных пробок в юго-западной части города.

Общее количество объектов, подпадающих под проект дороги, составляет 162 гаража капитального типа. В настоящее время со стороны УЗС продолжается работа по сносу остальных объектов.

В соответствии с постановлением мэрии Бишкека от 22.07.2008 года №322, потребительскому гаражному кооперативу №43 был предоставлен земельный участок площадью 3,5 га во временное пользование на условиях аренды сроком на 1 год под существующие гаражи по ул.Репина - ул.Космической. Срок договора аренды на занимаемый земельный участок истек, он является муниципальной собственностью.