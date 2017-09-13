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В Бишкеке демонтирован пункт по приему вторсырья

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447636-ru.html

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13 сентября 2017, 18:01       Комментарии

Специалисты Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек, муниципального предприятия "Тазалык" и МТУ №18 произвели снос контейнера по приему вторсырья, установленного самовольно без соответствующих разрешительных документов на муниципальной территории.
Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, УЗС ранее выдал уведомление владельцу объекта. В связи с неисполнением уведомления в срок снос был произведен в принудительном порядке с приведением территории в первоначальное состояние.
В случае нарушения лицами действующего законодательства Кыргызской Республики в области градостроительной деятельности, незаконного строительства и захвата земельного участка лица, нарушившие законодательство, будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

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