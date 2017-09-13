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В Ошской области заложили капсулу на месте строительства нового здания погранзаставы "Араван"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447635-ru.html

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13 сентября 2017, 18:01       Комментарии

В Ошской области 12 сентября состоялась церемония закладки капсулы в фундамент нового служебного здания пограничной заставы "Араван" на кыргызско-узбекском участке государственной границы.
Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, строительство новой пограничной инфраструктуры проводится в рамках реализации Соглашения между правительствами Кыргызстана и России об оказании технического содействия КР в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года.
На погранзаставе "Араван" будут построены необходимые служебные и жилые помещения, в том числе казармы для военнослужащих. Новый пограничный комплекс будет соответствовать современным международным стандартам. Совершенствование пограничной инфраструктуры является также практическим решением вопросов укрепления пограничной безопасности, заложенных в "Национальной стратегии создания и внедрения системы комплексного управления государственной границей Кыргызской Республики на период до 2022 года".
В церемонии заложения капсулы на пограничной заставе приняли участие заместитель председателя Государственной пограничной службы полковник Данияр Сатимов, генеральный директор механического завода РФ Р. Гаттаулин, представители областных органов власти и силовых структур.
По словам Д.Сатимова, учитывая складывающуюся обстановку в мире и в регионе, пограничное ведомство Кыргызстана проводит комплекс мероприятий по укреплению кыргызского участка внешней границы ЕАЭС, а именно - оснащение необходимыми техническими средствами охраны границы всех объектов, планируемых к обустройству: вооружением, автомобильной техникой, средствами связи и специальной техникой.
Также в рамках реализации соглашения, рассчитанной до 2019 года, предусмотрено оборудование нескольких современных комплексов пограничных застав, обогревательного пункта и отдела пограничной службы со всеми необходимыми условиями жизни и быта.

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