В КР можно получить консультацию иностранных врачей не выезжая за границу

13 сентября 2017, 18:01 Комментарии

Теперь кыргызстанцы не покидая родину смогут получить консультацию иностранных докторов по ряду направлений: начиная от простуды и заканчивая онкологическими заболеваниями. Об этом сегодня, 13 сентября, в пресс-центре "ВБ" заявили врачи из Индии.

Они рассказали, что сейчас они и некоторые клиники Кыргызстана подписали соглашения. В частности, теперь пройти обследование и получить консультацию можно будет на родине. А в случае необходимости проведения операции, кыргызстанцы смогут отправится в Индию.

По словам представителей клиники "Манипал Хоспиталс", они проводят различные обследования. Например, консультирование генетических расстройств, а также диагностика диабета и онкологических заболеваний. За последние 5 лет клиника приняла более 25 тысяч пациентов из 40 стран мира. Сейчас благодаря сотрудничеству с кыргызскими клиниками и у наших граждан появился шанс пройти высококлассное обследование не выезжая за пределы страны.

"Видение у нас было всегда такое - наладить обмен опытом и медицинскими технологиями, чтобы граждане Кыргызстана могли консультироваться у международных врачей. Они разумеется имеют большой опыт, так как экономика этих стран развивается и соответственно медицина на более высоком уровне. И нам было бы очень полезно обмениваться опытом с коллегами из Индии и проводить совместные консилиумы. В итоге была поставлена цель найти в Кыргызстане местных партнеров, чтобы воспользоваться их технической и медицинской базой. И на сегодняшний день уже налажены контакты", - сказал Алишер Сулейманшоев, директор клиники D&K Brothers.

В ходе пресс-конференции спикеры отметили, что существует два медицинских блока: диагностический и лечебный. Последний в нашей стране не имеет достаточного оснащения, а также есть проблемы с высокотехнологичным оборудованием. К тому же отсутствует широкий спектр специалистов, которые владеют новыми технологиями. Исключением являются частные структуры - здесь в плане оснащения оборудованием, есть положительные сдвиги.

"На практике это будет выглядеть так: человек проходит первичную диагностику на родине, уточняется его диагноз. Эти исследования передаются индийским специалистам, которые оценивают необходимый объем терапии, и в зависимости от этого уже идут рекомендации о том, можно ли этот объем терапии получить на родине либо есть необходимость посещения Индии для прохождения уже какого-то высокотехнологичного лечения. Ну, скажем так, во многих случаях пациенты нуждаются в трансплантационных операциях. В нашей республике они на должном уровне, к сожалению, не проводятся. Поэтому в этом случае может быть необходимость ехать в Индию с целью трансплантации. Хотя первичную диагностику пациент может получить на родине", - сказал представитель лаборатории Aqualab Владимир Мещеряков.

Как отмечают иностранные специалисты, по стоимости лечения для пациентов есть хорошая новость - цена за услуги не высока. В Индии в последнее время заметно снизилась стоимость медуслуг.

"В Индии снизили стоимость лечения в шесть раз по сравнению с ценами в Европе. Работая с вами, мы вместе с собой привозим и технологии. Мы видим, что сейчас в Кыргызстане такая же технологическая ситуация как была у нас 20-25 лет назад, потому, что у вас еще не получается делать высокотехнологические операции", - сказал директор клиники Manipal Hospitas Викас Таер.

Общеизвестно, что консультация иностранного специалиста в международном центре уровня выше среднего стоит довольно много. Однако одним из условий этого проекта является то, что приглашенные врачи консультируют кыргызстанцев по тем расценкам, которые существуют на рынке страны.