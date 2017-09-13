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Студентка Оксфорда назначена советником премьера Исакова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447633-ru.html

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Скончался советник посольства России в Кыргызстане Алексей Мзареулов

13 сентября 2017, 17:42       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Студентка Оксфордского университета (Англия) 37-летняя Назик Бейшеналы назначена советником премьер-министра на общественных началах, сообщила пресс-служба правительства.
Глава кабмина Сапар Исаков подписал распоряжение о ее назначении.
Назик Бейшеналы является президентом Союза кооперативов Кыргызстана, объединяющего более 200 сельскохозяйственных кооперативов страны. По ее инициативе с 2013 года проводятся ежегодные профессиональные международные форумы, которые стали стартовой площадкой для реализации инициатив в различных регионах страны.
Она занимала должности первого заместителя директора НИСИ КР, проректора по исследованиям и международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте, советника по политическим вопросам Всемирной продовольственной программы ООН в КР, а также работала в качестве национального и международного консультанта в системе ООН.
В настоящее время Назик Бейшеналы обучается в Оксфордском университете по направлению "государственная политика", является доктором экономических наук.
Ранее премьер-министр назначил четырех советников, учившихся в зарубежных вузах.
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