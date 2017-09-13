Школьники Оша совместно с сотрудниками патрульной милиции проводят рейд на дорогах

13 сентября 2017, 17:24 Комментарии

Ош, 13.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Молодые инспекторы-ученики школы №27 города Ош совместно с сотрудниками патрульной милиции проводят рейд "Агитационный марш 2017" на дорогах города. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

Рейд "Агитационный марш 2017" проводится в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Так сегодня на центральных улицах города и в тех местах, где чаще всего были зафиксированы ДТП, были проведены профилактические мероприятия.

Ученики школы №27 молодые инспекторы помогают сотрудникам патрульной милиции в профилактических мероприятиях, также они помогают местным жителям соблюдать правила дорожного движения во время перехода с одной улицы на другую. Данный рейд продолжится до 20 сентября 2017 года.