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Школьники Оша совместно с сотрудниками патрульной милиции проводят рейд на дорогах

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/shkol-nik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447632-ru.html

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13 сентября 2017, 17:24       Комментарии

Ош, 13.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Молодые инспекторы-ученики школы №27 города Ош совместно с сотрудниками патрульной милиции проводят рейд "Агитационный марш 2017" на дорогах города. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.
Рейд "Агитационный марш 2017" проводится в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Так сегодня на центральных улицах города и в тех местах, где чаще всего были зафиксированы ДТП, были проведены профилактические мероприятия.
Ученики школы №27 молодые инспекторы помогают сотрудникам патрульной милиции в профилактических мероприятиях, также они помогают местным жителям соблюдать правила дорожного движения во время перехода с одной улицы на другую. Данный рейд продолжится до 20 сентября 2017 года.

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