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В Бишкеке пройдут республиканские соревнования легкоатлетов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447631-ru.html

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13 сентября 2017, 17:37       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке 15 сентября на стадионе имени Долона Омурзакова пройдут республиканские соревнования легкоатлетов Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
К соревнованиям приглашаются учащиеся спортивных школ, образовательных учреждений, ветераны спорта со всей республики. В соревнованиях разрешается выступать в двух видах программы:
Женщин – 100м, 300м, с/б (2002 г.р. и моложе), 400 м, 800 м, 1500 м, длина, высота, копье, ядро.
Мужчины – 100 м, 300 м, с/б (2002 г.р. и моложе), 400 м, 800 м, 1500 м, длина, высота, копье, ядро.
Юноши и девушки 2002-2003 года рождения могут принимать участие в любых номерах программы в соответствии с правилами соревнований международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
Соревнования начнутся в 16:00 часов.

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