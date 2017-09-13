В Бишкеке пройдут республиканские соревнования легкоатлетов

13 сентября 2017, 17:37 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке 15 сентября на стадионе имени Долона Омурзакова пройдут республиканские соревнования легкоатлетов Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

К соревнованиям приглашаются учащиеся спортивных школ, образовательных учреждений, ветераны спорта со всей республики. В соревнованиях разрешается выступать в двух видах программы:

Женщин – 100м, 300м, с/б (2002 г.р. и моложе), 400 м, 800 м, 1500 м, длина, высота, копье, ядро.

Мужчины – 100 м, 300 м, с/б (2002 г.р. и моложе), 400 м, 800 м, 1500 м, длина, высота, копье, ядро.

Юноши и девушки 2002-2003 года рождения могут принимать участие в любых номерах программы в соответствии с правилами соревнований международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Соревнования начнутся в 16:00 часов.