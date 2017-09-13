На форуме в Уфе обсудят перспективы развития франчайзинга на пространстве стран ШОС и БРИКС

13 сентября 2017, 17:40 Комментарии

БИШКЕК, 13.09.17. /Кабар/. Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) выступила организатором отдельной сессии на III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В ходе дискуссии представители общественных организаций, руководители российских и международных компаний "Вымпелком", "Баскин Роббинс", "Сабвей" обсудят вопросы развития франчайзинга в наиболее перспективных отраслях, рассмотрят каналы продвижения франшиз и различия в законодательных базах. ЛОб этом сообщили в пресс-службе Третьего Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Российская ассоциация франчайзинга (РАФ) примет участие в III Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который состоится в Уфе 28-29 сентября 2017 года.

Ассоциация выступит организатором секции "Франчайзинг как драйвер международного бизнес-сотрудничества". Среди спикеров представители "Академии франчайзинга", компаний "Сабвей", "Вымпелком", "Баскин Роббинс", "Городисский и партнеры". Модераторы сессии: президент РАФ Агнесса Осипова и председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов.

На экспертной площадке докладчики рассмотрят наиболее эффективные каналы продвижения франшиз на внутреннем и глобальном рынках, обсудят пути преодоления новых вызовов времени. Отдельная тема будет посвящена особенностям законодательной системы разных стран. Кроме того, в рамках дискуссии делегаты оценят опыт реализации в странах ШОС и БРИКС франчайзинговых проектов в таких перспективных направлениях как туризм, рекреация, социальная сфера. Большое внимание будет уделено презентации наиболее успешных инициатив в области социального франчайзинга.

По мнению президента РАФ Агнессы Осиповой, Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС окажет влияние на прирост инноваций, технологий и инвестиций в самые массовые отрасли реального сектора российской экономики. Прямые контакты с зарубежными предпринимателями будут способствовать увеличению объемов несырьевого экспорта российских компаний, к которым относиться и франчайзинг.

"Во всем мире франчайзинговые сети являются наиболее быстрорастущими и устойчивыми в кризисные периоды благодаря высокой эффективности используемых бизнес-моделей, взаимопомощи материнской компании и ее франчайзи. Франчайзинговые концепции легко пересекают границы, внося заметный вклад в развитие экономической интеграции стран-членов ШОС и БРИКС. Важно не упускать возможности сотрудничества с представителями бизнеса из этих государств, перенимать их опыт работы, технологии, которые улучшают бизнес-процессы и позволяют создавать новые отечественные концепции. Этому способствует институт франчайзинга, дающий возможность объединить достоинства малого и крупного бизнеса. Здесь энергия частного предпринимательства гармонично сочетается со стартовой конкурентоспособностью и доступом малых предприятий к передовым технологиям", – подчеркивает Агнесса Осипова.

Участникам Форума будет представлен каталог франшиз, в который вошло 104 франшизы, из них 30 российских, 15 китайских, 15 индийских, 15 бразильских, 11 белорусских и 9 казахстанских.

III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 28-29 сентября 2017 года. Ожидается, что в течение двух дней в мероприятиях форума примут участие свыше 1300 делегатов из более чем 20 регионов России и зарубежных стран, в том числе из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Форум проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Делового Совета ШОС. Спонсор форума – АО "БЭСК".