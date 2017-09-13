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Комиссия Мосгордумы по культуре одобрила возведение памятника Айтматову в Москве

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/komissiia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447629-ru.html

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13 сентября 2017, 17:44       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Комиссия Мосгордумы по культуре одобрила возведение памятника кыргызскому писателю, классику мировой литературы Чынгызу Айтматову в Москве, передает РИА Новости.
"Конкурс на возведение памятника Айтматову закрытый. Место возведения — в сквере Чынгыза Айтматова вблизи пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе. Источник финансирования — средства министерства культуры, информации и туризма Киргизской Республики", — сказал председатель комиссии Евгений Герасимов.
Все члены комиссии в ходе обсуждения данного вопроса поддержали инициативу.
Ранее установку памятника Айтматову в Москве поддержала комиссия Мосгордумы по монументальному искусству.
Романы Айтматова переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах тиражом более 100 миллионов экземпляров. Писатель ушел из жизни в 2008 году в клинике немецкого Нюрнберга, не дожив полгода до своего 80-летия. В 1990–2000 годах писатель был послом Кыргызстана в странах Бенилюкса и прожил около полутора десятков лет в Брюсселе.

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