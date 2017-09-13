Более 3 тыс. кыргызстанцев выдворены с территории России с начала 2017 года, - Госслужба миграции

13 сентября 2017, 17:18 Комментарии

Более 3 тыс. кыргызстанцев выдворены с территории России с начала 2017 года. Об этом стало известно 13 сентября во время заседания совместной кыргызско-российской рабочей группы по вопросам трудовой деятельности и социальной защиты трудящихся-мигрантов. Как сообщает пресс-служба Госслужба миграции, во время заседания был обсужден порядок регистрации и упрощения процедур для граждан Кыргызской Республики.

"Была предоставлена информация, что в отношении граждан КР в 2017 году

принято 27 решений о депортации. Для сравнения, в 2016 году число таких решений составляло 75, в 2015 году - 42. Также в отношении 3 тыс. 690 граждан принято решение о выдворении (14 011 в 2016 году, 18 231 в 2015 году), что свидетельствует о значительном сокращении правонарушений и решений о закрытии въезда в РФ", - говорится в сообщении.