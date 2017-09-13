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37-летняя студентка Оксфорда назначена советником премьер-министра

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366265_37...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447627-ru.html

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Назначен новый начальник Главного штаба МВД КР

13 сентября 2017, 17:29       Комментарии

Сегодня, 13 сентября, премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение о назначении Назик Бейшеналы своим советником на общественных началах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Назик Бейшеналы является президентом Союза кооперативов Кыргызстана, объединяющего более 200 сельскохозяйственных кооперативов страны. По ее инициативе с 2013 года проводятся ежегодные международные форумы кооперативов, которые стали стартовой площадкой для реализации ряда инициатив в различных регионах страны.
За годы своей трудовой деятельности она занимала должности первого заместителя директора НИСИ КР, проректора по исследованиям и международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте КР, советника по политическим вопросам Всемирной продовольственной программы ООН в КР, а также работала в качестве национального и международного консультанта в системе ООН.
В настоящее время она обучается в Оксфордском университете в Англии по направлению "Государственная политика", является доктором экономических наук.
Ранее советниками главы правительства были назначены Талант Султанов, Эсенкул Момункулов, Юлия Калиниченко и Бермет Турсункулова.

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