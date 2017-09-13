Сегодня: кандидаты в агонии, "кандалы" для паркунов, будет новый ЦОН

13 сентября 2017, 17:30 Комментарии

Кандидаты метят территорию. Менее чем за сутки агитационными материалами кандидатов в президенты были оклеены маршрутные такси, магазины, точки общественного питания и заборы. При этом претенденты на пост главы государства не утруждают себя совершенно. Подавляющее большинство горожан ничего не знают ни о программах политиков, ни о том, зачем они вообще идут в президенты.

Наиболее активно метят территорию штабы Сариева и Бабанова. Они, видимо, полагают, что будущее будет зависеть от того, сколько плакатов и баннеров с их изображением будет выпущено. В то же время реальные претенденты на президентство чрезмерным пиаром не увлекаются. Народ давно перестал верить пустобрехам и популистам. Сейчас граждане оценивают кандидатов по их делам и результатам работы на ответственных должностях.

Блокираторы колес. За нарушение правил парковки на колеса машин будут вешать специальные блокирующие устройства, способные обездвижить автомобиль. Об этом рассказал журналистам начальник управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции Нур Сатыбалдиев. Как сообщили в МВД, новшества начнут действовать с 20 сентября.

При этом совершенно непонятно, как инспекторы будут работать с нарушителями. Горожане считают, что блокираторы будут вешать тем, кто не сможет договориться со стражами прядка на месте. Подавляющее большинство горожан уверены в том, что милиция будет смотреть сквозь пальцы на нарушения, которые допускают "крутые" и мажоры. Они считают, что "кандалы" не будут вешать на "Лексусы" и "Гелендвагены", а увеличенные штрафы и поборы коснутся только рядовых автолюбителей.

Насильники. В Кара-Балте двое несовершеннолетних подозреваются в том, что в течение полугода насиловали 8-летнего мальчика. Ребенок рассказал, что с ним происходило, только после того, как у него выявили геморрой, а врачи констатировали, что такие повреждения не характерны даже для сильных запоров.

В конце концов ребенок рассказал, что соседские подростки играют с ним в "папу и маму". Также подростки запугивали свою жертву и угрожали расправой в том случае, если малыш что-то расскажет взрослым. Известно, что один из насильников является сыном прокурора, который уже вмешивается в дело и не хочет, чтобы оно было предано огласке.

Будет еще один ЦОН. "В центрах обслуживания населения граждане не должны стоять в очередях, а паспорта должны выдаваться в установленные сроки, без задержек", - такое поручение премьер-министр Кыргызстана дал главе Государственной регистрационной службы. Глава правительства отметил, что люди жалуются на большие очереди и волокиту при оформлении документов.

Председатель ГРС Дастан Догоев признал, что нарекания на работу ГРС обоснованны, однако это вызвано тем, что в последнее время поток граждан, обращающихся в ЦОН, увеличился в три раза. "Активно продолжается кампания по бесплатной замене ID-карт на биометрические паспорта. Для создания максимально комфортных условий для граждан, обращающихся в нашу службу, в ближайшее время в Бишкеке планируется открыть еще один центр по обслуживанию населения. Там будет бесплатный Wi-Fi, зал ожидания, детская игровая комната", - рассказал Догоев.

Голубые ели. Прокуратура Чуйского района выявила факт хищения почти полутора тысяч саженцев ценного хвойного дерева. Ущерб, причиненный лесному фонду Кыргызстана, оценивается более чем в миллион сомов. Возбуждено уголовное дело по статьям "Присвоение или растрата вверенного имущества" и "Халатность" УК КР.

При проверке в Кегетинском лесничестве выявлена недостача 1 466 саженцев голубых елей, входящих в категорию ценных древесных насаждений. В настоящее время дело для дальнейшего расследования передано в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями. Не исключается, что к хищению хвойных деревьев могут быть причастны высокопоставленные чиновники.

Артефакты. В ходе раскопок в Нарынской области археологи обнаружили мавзолей. Уникальная находка находится в местности Кок–Таш. В ходе проведения работ обнаружено множество фрагментов древней керамической посуды и другие артефакты, представляющие историческую и культурную ценность.

После обнаруженных находок ученые планируют более детально исследовать местность. По мнению археологов, рядом с обнаруженным ими мавзолеем могут находиться и другие объекты или строения, представляющие интерес для исследователей. Раскопки в местности Кок-Таш продолжатся, так как специалисты полагают, что обнаружили большой древний город, и найденные ими захоронения относятся к XI веку.