Wi-Fi и игровая площадка — ждать очереди в ЦОН будет легче и интереснее

13 сентября 2017, 17:19 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Планируется открыть еще один центр обслуживания населения, где для бишкекчан будут созданы все условия, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на председателя Государственной регистрационной службы Дастана Догоева.

Премьер-министр Сапар Исаков в среду во время встречи с главой ГРС заявил, что в этих центрах граждане не должны стоять в очередях, а паспорта нужно выдавать в установленные сроки, без задержек.

© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Сапар Исаков в среду во время встречи с главой ГРС заявил, что в этих центрах граждане не должны стоять в очередях, а паспорта нужно выдавать в установленные сроки, без задержек. "Со стороны граждан идет определенная критика в ваш адрес. Они жалуются на большие очереди в центрах обслуживания населения, излишнюю волокиту, задержку с изготовлением и получением паспортов. Эту ситуацию нужно оперативно менять. Граждане должны иметь возможность быстро сдать необходимые документы и в установленные сроки получить новые паспорта", - отметил премьер.

Догоев сообщил, что в последнее время поток граждан, обращающихся в центры обслуживания населения, увеличился в три раза, что создало дополнительную нагрузку на имеющуюся инфраструктуру, а сотрудники вынуждены работать в две смены.

Площадь ЦОН по улице Валиханова в Бишкеке всего 600 квадратных метров. При этом он ежедневно обслуживает около 2 тысяч граждан, сообщил Догоев.

Он признал, что нарекания по работе центров обслуживания населения обоснованны, но эти проблемы уже решены.

"Для создания максимально комфортных условий для граждан, обращающихся в нашу службу, в ближайшее время в Бишкеке планируется открыть еще один ЦОН, где будут созданы все условия для граждан, включая бесплатный Wi-Fi, зал ожиданий, детскую игровую комнату и комнату матери и ребенка. Также с 18 сентября 2017 года вводится услуга "доставка паспорта на дом", - сообщил Догоев.

По его информации, в настоящее время выдача паспортов гражданам, сдавшим необходимые документы, осуществляется с опережением графика на 6 дней. Согласно нормам, паспорт изготавливается в течение 12 рабочих дней после сдачи необходимых документов.

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