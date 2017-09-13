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Россия предложила Казахстану совместный переход в цифровую экономику

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rossiia-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447624-ru.html

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13 сентября 2017, 16:43       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предложил Казахстану усиливать совместную работу в сфере цифровизации. Прежде всего, это касается исследований и разработок, сообщило агентство "Казинформ".
"Иными словами, нам нужно вместе разрабатывать ключевые технологии, за счёт которых происходит цифровизация наших экономик. Это могут быть технологии по работе с большими данными, технологии распределённого реестра, которые часто называются "блокчейн", искусственный интеллект, дополненная реальность, робототехника, сенсоры. Важно объединить усилия для того, чтобы мы эти технологии делали вместе, чтобы цифровизация экономик Казахстана и России не превращалась просто в использование тех или иных зарубежных решений, чтобы мы сами научились разрабатывать эти технологии", - сказал он в кулуарах республиканского совещания по вопросам цифровизации в Астане.
Н.Никифоров отметил, что цифровизация - это экономика, основанная на данных и знаниях, то есть людях. Поэтому в рамках неё придётся очень много вкладывать именно в человеческий капитал. Необходимо менять систему школьного, вузовского образования. В этом вопросе он увидел, что Казахстан проявляет решительную политическую волю.
Что касается проблем при цифровизации, то основной он считает вопрос инфраструктуры.
"Наши страны большие по территории. У нас много населённых пунктов, где проживают не так много людей. Это требует серьёзных инфраструктурных затрат, даже, чтобы обеспечить нормальную современную связь", - добавил министр. Ранее Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев доложил о приоритетных направлениях программы "Цифровой Казахстан".
"Сегодня была предварительная презентация программы, она ещё не принята. Глава государства поручил ее доработать с учётом всех замечаний, которые он высказал, и мнений экспертов, которые были услышаны. Я абсолютно уверен, и сейчас никто не сомневается в том, что мы стоим на пороге больших цифровых изменений (...) Это поможет государству сконцентрироваться, помочь частному бизнесу, усилить направления цифровизации. А что принесёт цифровизация, вы сами прекрасно знаете. Это прозрачность, оптимизация всех расходов, убыстрение, безопасность. Допустим в таких промышленных предприятиях, как "КазАтомПром", цифровизация позволит спасать жизни людей", - прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

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