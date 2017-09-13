Для перехода на латиницу в Казахстане необходимо изучить мировую практику - Мурат Ауэзов

13 сентября 2017, 16:48 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. В Казахстане идет полным ходом кампания по обсуждению перехода на латинский алфавит. В этой связи разные представители общества Казахстана высказывают свои мнения. Надо признать, что большинство известных личностей Казахстана поддерживают такую реформу.

Как сообщает агентство "Казинформ", культуролог, общественный деятель Мурат Ауэзов прокомментировал работу по переводу казахского языка на латиницу. "Инициатива по переходу с кириллицы на латиницу правильная, ее нужно сделать незамедлительно. Но для составления нашего алфавита необходимо тщательно изучить мировую практику по переходу на латиницу, консультируясь с учеными и экспертами тюркоязычных государств. В итоге, прилагая все наши усилия, мы должны создать унифицированную алфавитную систему",- сказал Мухтар Ауэзов.

"Казинформ" напоминает, что поручение о переводе казахского языка на латиницу содержится в статье президента РК Нурсултана Назарбаева "Рухани жаңғыру". Накануне состоялось обсуждение варианта латинизированного алфавита в Парламенте.