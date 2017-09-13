Нацбанк Таджикистана заявляет о стабилизации инфляционного процесса

13 сентября 2017, 16:56 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Национальный банк Таджикистана заявляет о стабилизации процесса инфляции после ее (инфляции) существенного роста в первом полугодии текущего года, сообщило агентство "Авеста".

По данным НБТ, в августе уровень инфляции составил 0,3%, что на 1,1% меньше, чем показатели аналогичного периода прошлого года.

По данным источника, за последние девять лет — это самый низкий месячный показатель. В регуляторе связывают это с снижением и стабилизацией цен на продовольственные товары, особенно сельхозпродукцию, а также активной антиинфляционной монетарной политикой, стабильной ситуацией на внутреннем валютном рынке и курса национальной валюты.

В то же время годовая инфляция в августе снизилась до 7,7%, с 8,9% в июле и приближается к прогнозируемому показателю среднесрочного периода, на который нацелен НБТ.

Важно отметить, что доля продовольственных товаров в годовой инфляции (7,7%) по-прежнему высокая и составляет 5,8%, и связана с существенными влияниями сезонных факторов, то есть снижение производства и низкое предложение отдельных видов продовольственных товаров в первом полугодии.

В регуляторе отмечают, что согласно прогнозам уровень инфляции в текущем году ожидается на уровне 7% (+/-3%).