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Узбекистан направит гуманитарную помощь беженцам из Мьянмы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447621-ru.html

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13 сентября 2017, 16:59       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Узбекистан призвал власти Мьянмы принять меры для прекращения насилия против мусульманского меньшинства.
"В Узбекистане с обеспокоенностью восприняли информацию о складывающейся ситуации в Мьянме, в особенности поступающие сведения о фактах насилия, которому подвергается мусульманское меньшинство рохинджа в этой стране", говорится в заявлении узбекского МИД.
"Основываясь на принципах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН, а также целях и задачах Устава Организации исламского сотрудничества, Узбекистан осуждает любые проявления насилия и выступает за неукоснительное обеспечение каждого человека всеми правами и свободами вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения", - говорится в заявлении.
МИД призвал власти Мьянмы принять все необходимые меры для прекращения и предотвращения насилия против невинных мусульман, к разрешению проблем исключительно мирными средствами.
МИД также сообщил, что правительством Узбекистана принято решение о направлении гуманитарной помощи для удовлетворения нужд беженцев из Мьянмы.
В Международной организации по миграции поток рохинджа в Бангладеш называют беспрецедентным. По данным МОМ, с 25 августа в Бангладеш прибыли порядка 370 тысяч беженцев, более половины из которых - это дети.

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