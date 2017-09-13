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ТЭЦ г.Ош на 85% готова к зимнему отопительному периоду

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/tetc-g.os...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447620-ru.html

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13 сентября 2017, 16:48       Комментарии

Ош, 13.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Ошское городское муниципальное предприятие "Жылуулук камсыздоо" на 85 процентов готово к зимнему отопительному периоду. Об этом сообщили в пресс-службе данного ведомства.
По их данным, ремонтные работы по подготовке к зимнему периоду на 2017-2018 год завершены на 85 процентов. Так, в текущем году были заменены старые печи предприятия, которые находились в аварийном состоянии, на новые. Мощность новых печей по выработке теплоэнергии намного выше старых.
"С наступлением зимнего периода в первую очередь подача теплоэнергии будет производиться в больницы, школы, детские сады и в другие социальные учреждения города Ош", - сказано в сообщении.

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