ТЭЦ г.Ош на 85% готова к зимнему отопительному периоду

13 сентября 2017, 16:48 Комментарии

Ош, 13.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Ошское городское муниципальное предприятие "Жылуулук камсыздоо" на 85 процентов готово к зимнему отопительному периоду. Об этом сообщили в пресс-службе данного ведомства.

По их данным, ремонтные работы по подготовке к зимнему периоду на 2017-2018 год завершены на 85 процентов. Так, в текущем году были заменены старые печи предприятия, которые находились в аварийном состоянии, на новые. Мощность новых печей по выработке теплоэнергии намного выше старых.

"С наступлением зимнего периода в первую очередь подача теплоэнергии будет производиться в больницы, школы, детские сады и в другие социальные учреждения города Ош", - сказано в сообщении.