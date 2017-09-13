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Назик Бейшеналы назначена советником премьер-министра КР на общественных началах

Источник:
http://kabar.kg/news/nazik-bei...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447619-ru.html

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13 сентября 2017, 16:49       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Назик Бейшеналы назначена советником премьер-министра КР на общественных началах. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Назик Бейшеналы является президентом Союза кооперативов Кыргызстана, объединяющего более 200 сельскохозяйственных кооперативов страны. По ее инициативе с 2013 года проводятся ежегодные международные Форумы кооперативов, которые стали стартовой площадкой для реализации ряда инициатив в различных регионах страны.
За годы своей трудовой деятельности занимала должности первого заместителя директора НИСИ КР, проректора по исследованиям и международному сотрудничеству Академии государственного управления при Президенте КР, Советника по политическим вопросам Всемирной продовольственной программы ООН в КР, а также работала в качестве национального и международного консультанта в системе ООН.
В настоящее время она обучается в Оксфордском университете в Англии по направлению "Государственная политика", является Доктором экономических наук.

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