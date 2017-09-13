Аккредитация для СМИ на Третий форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

13 сентября 2017, 16:53 Комментарии

БИШКЕК, 13.09.17. /Кабар/. Пресс-офис Второго Форума малого бизнеса сообщает об открытии аккредитации для СМИ на Третий форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдет 28-29 сентября 2017 в Уфе (Россия, Республика Башкортостан).

По данным ведомства, ежегодно Форум проводится при поддержке Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Организаторами Форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Форум поддерживают Торгово-промышленная палата РФ и Деловой Совет ШОС.

В мероприятиях форума примут участие свыше 1300 делегатов из более чем 20 регионов России и зарубежных стран, в том числе из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Планируют принять участие представители бизнес-ассоциаций, руководители компаний малого и среднего бизнеса, корпорации, поддерживающие малый бизнес: "Вымпелком", Google Россия, Сбербанк, Subway, "Баскин Роббинс", представители государственных структур и институтов развития предпринимательства, представители ТПП РФ, ТПП РБ, ОПОРА России, "Деловая Россия", АСИ, РАФ, РЭЦ, РСМ, официальные лица стран ШОС и БРИКС.

Среди спикеров ведущие эксперты Индии, Казахстана, Китая, России, Узбекистана, ЮАР.

Деловая программа и дополнительная информация о Третьем форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС доступны на сайте http://sco-brics.ru/ru/.

Аккредитация для СМИ доступна до 21:00 25 сентября 2017 года по ссылке:http://sco-brics.ru/ru/registration-smi/.