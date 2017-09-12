ЕЭК поддержит кооперацию стран ЕАЭС в сельхозмашиностроении и подпишет Меморандум с ветслужбой Монголии

13 сентября 2017, 16:56 Комментарии

БИШКЕК, 13.09.17. /Кабар/. Вопросы торговли, промышленной политики, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также таможенного сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 12 сентября, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Предотвратить распространение в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголии болезней животных, опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции и карантинных вредных организмов поможет одобренный Коллегией ЕЭК Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Главным управлением Специализированной инспекции Монголии в области ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Договоренность о развитии сотрудничества в этой сфере была достигнута в марте 2017 года во время рабочего визита члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова в Монголию.

"Взаимодействие в рамках Меморандума будет осуществляться, в частности, путем обмена нормативной, технической и иной документацией, представляющей взаимный интерес, – подчеркнул Валерий Корешков. – Обучающие семинары, научно-практические конференции и сотрудничество специалистов-практиков помогут расширению торгово-экономических связей между странами ЕАЭС и Монголией, а также позволят усилить ветеринарный контроль в животноводстве и растениеводстве".

Для обсуждения текущих вопросов в сфере ветеринарного и фито-санитарного контроля создана Рабочая группа.

Члены Коллегии поручили подписать Меморандум министру ЕЭК Валерию Корешкову во время его рабочей поездки в Монголию в октябре нынешнего года.

Коллегия ЕЭК утвердила перечень предприятий Евразийского экономического союза, производящих элементы для совместного изготовления комплектующих к машинам и оборудованию для сельского хозяйства. В него вошли более 40 производителей элементов дизельных двигателей, гидравлических систем, трансмиссий, подшипников, а также электронных компонентов и спутниковой навигации.

Перечень утвержден в рамках рекомендации ЕЭК "О развитии кооперационного сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза в сфере сельскохозяйственного машиностроения". Документ рекомендует странам Союза при организации производств в сфере сельхозмашиностроения руководствоваться названным перечнем, а также перечнем потенциальных потребителей аналогов, выпускаемых в третьих странах, комплектующих к сельскохозяйственным машинам и оборудованию.

"Формирование кооперационных цепочек по производству аналогов комплектующих для сельхозтехники уже сегодня позволяет создавать в ЕАЭС эффективные импортозамещающие производства", – подчеркивает член Коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский.

В перечень производителей элементов для совместного производства комплектующих к сельхозмашинам и оборудованию вошли промышленные предприятия России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В их числе белорусские ОАО "Минский моторный завод" и ОАО "Минский подшипниковый завод", казахстанские ПК "Уральский литейно-механический завод" и АО "Завод им. С.М.Кирова", кыргызстанский ОсОО "Автомаш-Радиатор", российские ООО "Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК" и ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) – всего более 40 предприятий. Их мощности позволяют производить 39 элементов комплектующих сельхозмашин и оборудования: элементы и системы двигателей внутреннего сгорания и гидравлики, автоматизированные трансмиссии, автоматической централизованной системы смазки, мосты, подшипники, аккумуляторные батареи, а также электронные компоненты и системы спутниковой навигации.

Коллегия ЕЭК утвердила структуру и формат электронного документа для расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. Решение принято в рамках технической реализации новеллы Таможенного кодекса ЕАЭС, касающейся возможности выпуска товаров с таможенных пунктов до завершения проверки таможенных и иных документов и сведений.

Структура расчета представляет собой набор сведений, которые должны быть включены в электронные таможенные формуляры государств ЕАЭС. Фактически это техническое задание, которым разработчики стран Союза будут руководствоваться при модернизации программно-технических ресурсов таможенных служб в соответствии с нововведениями Таможенного кодекса ЕАЭС.

Ранее Коллегия ЕЭК своим решением № 112 от 4 сентября 2017 года (см.:www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/4-09-2017-1.aspx) установила единые требования к набору сведений, форме заполнения и порядку расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.