13 сентября 2017, 17:00 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. В Бишкеке демонтирован пункт по приему вторсырья, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Специалистами Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек, а также муниципального предприятия "Тазалык" совместно со специалистами МТУ № 18 мэрии, был произведен снос самовольно установленного контейнера по приему вторсырья, установленного без соответствующих разрешительных документов на муниципальной территории.

Владельцу данного объекта со стороны УЗС столичной мэрии ранее было выдано уведомление. В связи с неисполнением уведомления в срок снос был произведен в принудительном порядке, с приведением территории в первоначальное состояние.

Напомним, что в случае нарушения лицами действующего законодательства Кыргызской Республики в области градостроительной деятельности, незаконное строительство и захват земельного участка будут привлечены к административной и уголовной ответственности.